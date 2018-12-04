Читайте внимательно: Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда. И успели видать добежать до самолета. Но Даниэлю Бэккеру или неохота было выпрыгивать или не в состоянии...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:12
Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:09
Re: Поломка експреса в Бориспіль: пасажиру, який запізнився.
Та при чем тут военное положение. Рассказал, что он пытался воспользоваться транспортной системой Украины – все сразу поняли, что еще с недельку на работе можно не ждать.. гыперлуп зломався..
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:59
"Потом машина с водителем, которую выделила УкрЗализниця, отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду вылета»."
А че так, Укрзализниця и на автомашине? А на собственном, только что запущенном экспрессе уже не рискнули?
По моему, лучшей антирекламы своей работе и не придумать
Додано: Вів 04 гру, 2018 01:05
Опоздал, потому что балованный. Наши-то сразу за вещи и бегом по снегу до трассы, А там и попутки подвернулись. Или такси по мобилке заказали. И успели на свои рейсы нормально
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:49
Re: не експрес
“Когда он сломался первый раз, я подумал – с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал – всякое бывает. Недосмотрели. А сегодня утром он сломался в очередной раз, и я подумал – какой стыд и позор”, – пишет Давиденко.
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