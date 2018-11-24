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Гройсман: середня зарплата в
Україні - понад 9,2 тис. грн.

Гройсман: середня зарплата в Україні - понад 9,2 тис. грн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:52

Гройсман: середня зарплата в Україні - понад 9,2 тис. грн.

Пропонуємо до обговорення:
Лідери зростання зарплат за областями: Вінницька (на 29,8%), Волинська (на 29,5%), Закарпатська (на 29%), Полтавська (на 28,6%).

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R2
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