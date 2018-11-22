Катар в січні 2019 року вийде з Організації країн-нафтоекспортерів нафти.
Дивися повний текст Катар планує залишити ОПЕК.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48
Катар планує залишити ОПЕК
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Дивися повний текст Катар планує залишити ОПЕК.
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