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Катар планує залишити ОПЕК

Катар планує залишити ОПЕК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48

Катар планує залишити ОПЕК

Пропонуємо до обговорення:
Катар в січні 2019 року вийде з Організації країн-нафтоекспортерів нафти.

Дивися повний текст Катар планує залишити ОПЕК.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:48

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