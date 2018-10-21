RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поїзд «чотирьох столиць»
поки що їздить без прибутку

Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:06

Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Заповнюваність вагонів поїзда «чотирьох столиць» за маршрутом Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига становить близько 40%.

Дивися повний текст Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85928
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:06

При таких неадекватных ценах на билеты удивительно, что удалось даже на 40% вагоны заполнить.
Nickoss1
 
Повідомлень: 74
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Евгений Н., Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" запустила поїзд "Мукачево-Будапешт" по...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 07:51
1 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 07:51
noyesnoyes
ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
R2 » Вів 13 лис, 2018 17:57
8 352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 19:16
buratinyo
90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,... 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 22:36
19 1090
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 14:51
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64375)
03.12.2018 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.