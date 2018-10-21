Заповнюваність вагонів поїзда «чотирьох столиць» за маршрутом Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига становить близько 40%.
Дивися повний текст Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:06
Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку
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Дивися повний текст Поїзд «чотирьох столиць» поки що їздить без прибутку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:06
При таких неадекватных ценах на билеты удивительно, что удалось даже на 40% вагоны заполнить.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:52
Садо-мазо поезд. Дороже по стоимости и занимает на порядок больше времени чем самолёт.
ВиззЭйр, ЭйрБолтик, БелАвиа, МАУ, РайанЭйр. Все летают. Вон у Райяна есть билеты в Вильнюс по 26 евро. У Визза по 449грн. А билет УЗ сколько тысяч стоит?
УЗ возит состоятельных аэрофобов с кучей свободного времени.
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