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Підраховано, скільки українців
працює на польську економіку

Підраховано, скільки українців працює на польську економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24

Підраховано, скільки українців працює на польську економіку

Пропонуємо до обговорення:
Тільки у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.

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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24

В Украине этим людям денег нет, потому что нужно платить пенсии и мат помощь народным депутатам.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31

это большой повод для гордости нашим правительством. ведь они профессиональные руководители, а не агенты других государств.
egor_pomidorof
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:58

"Пс, дешевая рабочая сила есть, а если найду?"
Польша.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16

Простой вопрос для фанатов нашей власти: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?
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