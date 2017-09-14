Тільки у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює на польську економіку.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24
Підраховано, скільки українців працює на польську економіку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює на польську економіку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24
В Украине этим людям денег нет, потому что нужно платить пенсии и мат помощь народным депутатам.
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31
это большой повод для гордости нашим правительством. ведь они профессиональные руководители, а не агенты других государств.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16
Простой вопрос для фанатов нашей власти: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?
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