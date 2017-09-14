Тільки у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює на польську економіку.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24
Підраховано, скільки українців працює на польську економіку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює на польську економіку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24
В Украине этим людям денег нет, потому что нужно платить пенсии и мат помощь народным депутатам.
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31
это большой повод для гордости нашим правительством. ведь они профессиональные руководители, а не агенты других государств.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16
Простой вопрос для фанатов нашей власти: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
У нас же все хотят реформ и порядка, но при этом, чтобы кум мог порешать, если вдруг что
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:18
Предприятия, заводы, институты, Землю, производства, .... Украину - сознательно банкротят, что бы приватизировать и продать.
Население остаётся - шламом.
Что вывели из этого процесса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:24
Re: Підраховано, скільки українців працює на польську економ
Тому що в них комуналка перестала бути халявною 25 років назад. Ватани все сподіваются, що їм хтось щось принесе і в рот покладе...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40
fishman и поэтому едут работать в Польшу? Где логика?
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