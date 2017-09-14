RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підраховано, скільки українців
працює на польську економіку

Підраховано, скільки українців працює на польську економіку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24

Підраховано, скільки українців працює на польську економіку

Пропонуємо до обговорення:
Тільки у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.

Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює на польську економіку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85938
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:24

В Украине этим людям денег нет, потому что нужно платить пенсии и мат помощь народным депутатам.
Rainbow
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31

это большой повод для гордости нашим правительством. ведь они профессиональные руководители, а не агенты других государств.
egor_pomidorof
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:58

"Пс, дешевая рабочая сила есть, а если найду?"
Польша.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:16

Простой вопрос для фанатов нашей власти: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?
Molchyn
 
Повідомлень: 428
З нами з: 01.02.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16

У нас же все хотят реформ и порядка, но при этом, чтобы кум мог порешать, если вдруг что :D :D :D
fishman
 
Повідомлень: 124
З нами з: 18.03.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:18

  Molchyn написав:Простой вопрос для фанатов нашей власти: ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?

Предприятия, заводы, институты, Землю, производства, .... Украину - сознательно банкротят, что бы приватизировать и продать.
Население остаётся - шламом.
Что вывели из этого процесса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5976
З нами з: 20.09.12
Подякував: 594 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:24

Re: Підраховано, скільки українців працює на польську економ

  Molchyn написав:ПОЧЕМУ В ПОЛЬШЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛИ А У НАС НЕТ?

Тому що в них комуналка перестала бути халявною 25 років назад. Ватани все сподіваются, що їм хтось щось принесе і в рот покладе...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 01.08.15
Подякував: 778 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:40

fishman и поэтому едут работать в Польшу? Где логика?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5205 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 419, 420, 421
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4208 216687
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 14:54
Волгарь
Українців обрали для роботи в NASA. Маску відмовили
R2 » Нед 02 гру, 2018 22:58
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 03:16
locustsucol
Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в...
R2 » Суб 24 лис, 2018 14:58
3 160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 02:35
tyson20072007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.