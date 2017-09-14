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Підраховано, скільки українців
працює на польську економіку

Підраховано, скільки українців працює на польську економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:36

весело. 10% трудоспособного населения уехало. и это только официально.
azon
 
Повідомлень: 125
З нами з: 06.09.09
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Подякували: 12 раз.
 
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