Масова індексація пенсій запланована на березень 2019 року.
Дивися повний текст З грудня збільшилася мінімальна пенсія.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:36
З грудня збільшилася мінімальна пенсія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З грудня збільшилася мінімальна пенсія.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:37
Максимальная пенсия в Украине увеличится с 14 350 до 14 970 грн - это точно достоверная информация?! И всякие кравчуки поменявшие ядерное оружие на туалетную бумагу не получают больше с моих налогов?
Туда же и вопрос по Ющенку, подарившему место президента Януковичу.
И по народным дармоедам, население уменьшается а их как было 450 так и осталось и это несмотря на референдум, в котором народ Украины решил 150 голов лишних разогнать.
Петя, дай людям надежду, инициируй сокращение этого стада до хотя бы 300от голов.
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