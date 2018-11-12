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З грудня збільшилася
мінімальна пенсія

З грудня збільшилася мінімальна пенсія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:36

З грудня збільшилася мінімальна пенсія

Пропонуємо до обговорення:
Масова індексація пенсій запланована на березень 2019 року.

Дивися повний текст З грудня збільшилася мінімальна пенсія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:37

Максимальная пенсия в Украине увеличится с 14 350 до 14 970 грн - это точно достоверная информация?! И всякие кравчуки поменявшие ядерное оружие на туалетную бумагу не получают больше с моих налогов?
Туда же и вопрос по Ющенку, подарившему место президента Януковичу.
И по народным дармоедам, население уменьшается а их как было 450 так и осталось и это несмотря на референдум, в котором народ Украины решил 150 голов лишних разогнать.
Петя, дай людям надежду, инициируй сокращение этого стада до хотя бы 300от голов.
Rainbow
 
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