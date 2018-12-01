RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вихід Німеччини з "Північного
потоку - 2" погано...

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Дивися повний текст Вихід Німеччини з \"Північного потоку - 2\" погано позначиться на Україні - Маас.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51

Откровенное лукавство.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Дивися повний текст Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано позначиться на Україні - Маас.

GAZP 165,68 +4,39 +2,72%
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Странно, что на этой сногсшибательной новости акции...выросли почти на 3%
Волгарь
 
Повідомлень: 5753
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., Molchyn і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Проблема з браком "польських" дозволів на...
R2 » Суб 01 гру, 2018 17:41
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 17:41
minglassua
У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 11:00
7 498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 16:54
Scotch
Як оформляється субсидія при доході нижче "мінімалки":...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 11:07
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 11:08
grafchik777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14110)
03.12.2018 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.