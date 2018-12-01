Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.