Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Маас вважає, що Росія доб’ється завершення будівництва трубопроводу, навіть без участі в ньому німецьких фірм.
“Він все одно буде побудований, але ніхто не виступить за альтернативний транзит газу через Україну. Саме тому ми вважаємо за необхідне зберігати політичну залученість”, – цитує Маасу агентство Reuters
Ага, вони тоді побудують в обхід Німеччини, прямо в Австрію. Не треба німчурі дурку включати. Хочуть допомогти Україні? Записали в контракті об'єми прокачки через Україну з штрафними санкціями в разі порушення. Тільки тоді грошенята втратять...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...