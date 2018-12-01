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Вихід Німеччини з "Північного
потоку - 2" погано...

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Дивися повний текст Вихід Німеччини з \"Північного потоку - 2\" погано позначиться на Україні - Маас.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:51

Откровенное лукавство.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Дивися повний текст Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано позначиться на Україні - Маас.

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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:49

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

Маас вважає, що Росія доб’ється завершення будівництва трубопроводу, навіть без участі в ньому німецьких фірм.

“Він все одно буде побудований, але ніхто не виступить за альтернативний транзит газу через Україну. Саме тому ми вважаємо за необхідне зберігати політичну залученість”, – цитує Маасу агентство Reuters

Ага, вони тоді побудують в обхід Німеччини, прямо в Австрію. :)
Не треба німчурі дурку включати. Хочуть допомогти Україні? Записали в контракті об'єми прокачки через Україну з штрафними санкціями в разі порушення. Тільки тоді грошенята втратять...
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:48

Замилює очі
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:57

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  lapay написав:Хочуть допомогти Україні?

Ага..мечтают..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:00

Этот газопровод выгоден немцам, они просто зубы заговаривают.
Когда СП будет построен, маски будут сброшены и газ пойдет в обход Украины
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:08

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  hno3 написав:Когда СП будет построен, маски будут сброшены и газ пойдет в обход Украины

Причому Газмяс буде платити і німцям, і нам, за непрокачку. Це крім тих, що вже по Арбітражу. Дурний (запоребрикові) платить двічі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:11

Оце так треба ж перекрутити. Яким чином без Німеччини вони побудують? Відразу у Францію, мабуть, потягнуть, щоб морем. ))
А якщо допомогти Україні, то треба просто відмовитись від цього дуже лукавого проекту. Потужності нашого транзиту використовуються у останні роки лише десь наполовину, а це щонайменше 50 млрд. кубів.
s_i_draganov
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:32

  lapay написав:
Маас вважає, що Росія доб’ється завершення будівництва трубопроводу, навіть без участі в ньому німецьких фірм.

“Він все одно буде побудований, але ніхто не виступить за альтернативний транзит газу через Україну. Саме тому ми вважаємо за необхідне зберігати політичну залученість”, – цитує Маасу агентство Reuters

Ага, вони тоді побудують в обхід Німеччини, прямо в Австрію. :)
Не треба німчурі дурку включати. Хочуть допомогти Україні? Записали в контракті об'єми прокачки через Україну з штрафними санкціями в разі порушення. Тільки тоді грошенята втратять...


Маас говорит о возможном выходе Германии из состава акционеров СП2.

Путин заявил о готовности профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США
https://news.finance.ua/ru/news/-/43515 ... ktsij-ssha

Это действительно не помешает Газпрому реализовать проект - пакет разрешительных документов в наличии, и строительство уже ведется.

Что касается интересов Украины - Нефтегазу необходимо срочно садиться за стол переговоров с Газпромом по контракту на транзит на 2020-2030 гг - что предложить у нас по прежнему есть (низкие эксплуатационные издержки трубы и система ПХГ).

Никакие Меркель и Трамп нам ничем не помогут. Каждый сам за себя. Меркель будет отстаивать прямые поставки по СП1 и СП2, минуя посредников в виде Украины. Трамп - пропихивать свой СПГ
zРадио
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