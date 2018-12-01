Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Навіть якщо Німеччина полишить здійснення російського газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), це не призведе до скасування проекту в цілому, стверджує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Маас вважає, що Росія доб’ється завершення будівництва трубопроводу, навіть без участі в ньому німецьких фірм.
“Він все одно буде побудований, але ніхто не виступить за альтернативний транзит газу через Україну. Саме тому ми вважаємо за необхідне зберігати політичну залученість”, – цитує Маасу агентство Reuters
Ага, вони тоді побудують в обхід Німеччини, прямо в Австрію. Не треба німчурі дурку включати. Хочуть допомогти Україні? Записали в контракті об'єми прокачки через Україну з штрафними санкціями в разі порушення. Тільки тоді грошенята втратять...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Оце так треба ж перекрутити. Яким чином без Німеччини вони побудують? Відразу у Францію, мабуть, потягнуть, щоб морем. )) А якщо допомогти Україні, то треба просто відмовитись від цього дуже лукавого проекту. Потужності нашого транзиту використовуються у останні роки лише десь наполовину, а це щонайменше 50 млрд. кубів.
Маас вважає, що Росія доб’ється завершення будівництва трубопроводу, навіть без участі в ньому німецьких фірм.
“Він все одно буде побудований, але ніхто не виступить за альтернативний транзит газу через Україну. Саме тому ми вважаємо за необхідне зберігати політичну залученість”, – цитує Маасу агентство Reuters
Ага, вони тоді побудують в обхід Німеччини, прямо в Австрію. Не треба німчурі дурку включати. Хочуть допомогти Україні? Записали в контракті об'єми прокачки через Україну з штрафними санкціями в разі порушення. Тільки тоді грошенята втратять...
Маас говорит о возможном выходе Германии из состава акционеров СП2.
Это действительно не помешает Газпрому реализовать проект - пакет разрешительных документов в наличии, и строительство уже ведется.
Что касается интересов Украины - Нефтегазу необходимо срочно садиться за стол переговоров с Газпромом по контракту на транзит на 2020-2030 гг - что предложить у нас по прежнему есть (низкие эксплуатационные издержки трубы и система ПХГ).
Никакие Меркель и Трамп нам ничем не помогут. Каждый сам за себя. Меркель будет отстаивать прямые поставки по СП1 и СП2, минуя посредников в виде Украины. Трамп - пропихивать свой СПГ