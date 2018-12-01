|
|
|
Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:57
zРадио написав:
Никакие Меркель и Трамп нам ничем не помогут. Каждый сам за себя. Меркель будет отстаивать прямые поставки по СП1 и СП2, минуя посредников в виде Украины. Трамп - пропихивать свой СПГ
Санкції можуть бути не тільки на фінансування будівництва ПП2, але й на його учасників, на німецько-французські компанії, які будуть качати газ суходолом. США можуть ув'язати свою військову допомогу з ПП2. Токсича Раша, токсичним стає і ПП2. Чи варта шкурка вичинки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:39
lapay написав:
Токсича Раша, токсичним стає і ПП2.
продолжайте свою мысль - "токсичным становится и транзит по ГТС Украины".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 5205 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:45
lapay написав:
Чи варта шкурка вичинки?
Я за немцев не отвечу - им виднее. Думаю, что американский СПГ существенно дороже, поэтому Меркель и противится. Американцы намного технологичнее россиян, но географию не отменишь - сжижжать, транспортировать через океан и разжижжать даже при супер-эффективности процесса выйдет дороже, чем кинуть трубу.
Но я не очень понимаю риторику и поведение наших высших чиновников по данному вопросу - Украине какой профит от того, что не будет СП2, а будет американский СПГ? Альтернативу, в которой не будет СП2 и не будет американского СПГ никто не продвигает - ни Меркель, ни Трамп.
По-сути у нас должна быть своя позиция в этом вопросе, отличная и от Меркель, и от Трампа. Если мы хотим (а власть однозначно и громко декларирует, что хотим) продолжать зарабатывать на транзите, нам нужно заинтересовать Германию и РФ, а не Германию и США.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
RomanTik написав:
продолжайте свою мысль - "токсичным становится и транзит по ГТС Украины".
Транзит - наша страховка від великої війни. Поки у Вовочки немає обхідного шляху, він її не почне. В рекламі Порошенко віра і мова боронять, а запоребрикові теж триндять про захист віри і мови, консульств і посольства. Ну, і заробити копійку на агресорі - теж добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:04
lapay написав:
Ну, і заробити копійку на агресорі - теж добре.
Объективно говоря агрессор зарабатывает на транзите через нас гораздо больше, чем мы на на транзите.
Но на данном этапе видится, что транзит через нас в некоей перспективе обречен, это уже всем понятно. И тут Меркель я совсем не верю.
Проблему с будущим транзитом я слышу в украинских СМИ еще с времен Кучмы, но особенность национального менталитета, что и через 15 лет никто не может принять стратегического решения.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8719
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2515 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:09
zРадио написав:
Я за немцев не отвечу - им виднее. Думаю, что американский СПГ существенно дороже, поэтому Меркель и противится. Американцы намного технологичнее россиян, но географию не отменишь - сжижжать, транспортировать через океан и разжижжать даже при супер-эффективности процесса выйдет дороже, чем кинуть трубу.
На 20-30%.
zРадио написав:
Но я не очень понимаю риторику и поведение наших высших чиновников по данному вопросу - Украине какой профит от того, что не будет СП2, а будет американский СПГ? Альтернативу, в которой не будет СП2 и не будет американского СПГ никто не продвигает - ни Меркель, ни Трамп.
Чим більше буде газу в Європі, тим він буде дешевший, в тому числі і для нас.
Європі вистачить і нашої ГТС, яка загружена лише наполовину. Якби працювала на повну, то і тарифи були дешевше за потоки.
ПП2 чисто політичний проект. Росіяни платять німцям за можливість задушити українців. В другу світову росіяни цілувались з німцями, поки німці не напали, зараз німці цілуються з росіянами, поки ті не нападуть. Спіраль історії, мать її...
zРадио написав:
По-сути у нас должна быть своя позиция в этом вопросе, отличная и от Меркель, и от Трампа. Если мы хотим (а власть однозначно и громко декларирует, что хотим) продолжать зарабатывать на транзите, нам нужно заинтересовать Германию и РФ, а не Германию и США.
"Зацікавити" можуть тільки ті, в кого грошей кури не клюють. Тобто не ми, а зовсім навпаки. Ніхто не може гарантувати транзит через Україну. Єдина гарантія - політичне блокування потоків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:18
freeze написав:
Объективно говоря агрессор зарабатывает на транзите через нас гораздо больше, чем мы на на транзите.
Но на данном этапе видится, что транзит через нас в некоей перспективе обречен, это уже всем понятно.
Якщо ми заблокуємо транзит - ПП1 запрацює на повну потожність, ПП2 введуть вже через півроку.
Тільки повний ідіот не розуміє, що качати газ через Німеччину в Румунію, Словаччину, Україну, дорожче, ніж через Україну. Тому ми цілком справедливо наголошуємо, що газ теж зброя, як і міст, Раша Тудей і зелені чоловічки.
freeze написав:
Проблему с будущим транзитом я слышу в украинских СМИ еще с времен Кучмы, но особенность национального менталитета, что и через 15 лет никто не может принять стратегического решения.
У нас немає проблем з транзитом, є проблеми у Вовочки з самим терміном "Україна".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|