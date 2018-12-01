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Вихід Німеччини з "Північного
потоку - 2" погано...

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:57

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  zРадио написав:Никакие Меркель и Трамп нам ничем не помогут. Каждый сам за себя. Меркель будет отстаивать прямые поставки по СП1 и СП2, минуя посредников в виде Украины. Трамп - пропихивать свой СПГ

Санкції можуть бути не тільки на фінансування будівництва ПП2, але й на його учасників, на німецько-французські компанії, які будуть качати газ суходолом. США можуть ув'язати свою військову допомогу з ПП2. Токсича Раша, токсичним стає і ПП2. Чи варта шкурка вичинки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:39

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  lapay написав:Токсича Раша, токсичним стає і ПП2.

продолжайте свою мысль - "токсичным становится и транзит по ГТС Украины".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:45

  lapay написав:Чи варта шкурка вичинки?


Я за немцев не отвечу - им виднее. Думаю, что американский СПГ существенно дороже, поэтому Меркель и противится. Американцы намного технологичнее россиян, но географию не отменишь - сжижжать, транспортировать через океан и разжижжать даже при супер-эффективности процесса выйдет дороже, чем кинуть трубу.

Но я не очень понимаю риторику и поведение наших высших чиновников по данному вопросу - Украине какой профит от того, что не будет СП2, а будет американский СПГ? Альтернативу, в которой не будет СП2 и не будет американского СПГ никто не продвигает - ни Меркель, ни Трамп.

По-сути у нас должна быть своя позиция в этом вопросе, отличная и от Меркель, и от Трампа. Если мы хотим (а власть однозначно и громко декларирует, что хотим) продолжать зарабатывать на транзите, нам нужно заинтересовать Германию и РФ, а не Германию и США.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  RomanTik написав:продолжайте свою мысль - "токсичным становится и транзит по ГТС Украины".

Транзит - наша страховка від великої війни. Поки у Вовочки немає обхідного шляху, він її не почне. В рекламі Порошенко віра і мова боронять, а запоребрикові теж триндять про захист віри і мови, консульств і посольства. Ну, і заробити копійку на агресорі - теж добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:04

  lapay написав:Ну, і заробити копійку на агресорі - теж добре.


Объективно говоря агрессор зарабатывает на транзите через нас гораздо больше, чем мы на на транзите.
Но на данном этапе видится, что транзит через нас в некоей перспективе обречен, это уже всем понятно. И тут Меркель я совсем не верю.
Проблему с будущим транзитом я слышу в украинских СМИ еще с времен Кучмы, но особенность национального менталитета, что и через 15 лет никто не может принять стратегического решения.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:09

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  zРадио написав:Я за немцев не отвечу - им виднее. Думаю, что американский СПГ существенно дороже, поэтому Меркель и противится. Американцы намного технологичнее россиян, но географию не отменишь - сжижжать, транспортировать через океан и разжижжать даже при супер-эффективности процесса выйдет дороже, чем кинуть трубу.

На 20-30%.
  zРадио написав:Но я не очень понимаю риторику и поведение наших высших чиновников по данному вопросу - Украине какой профит от того, что не будет СП2, а будет американский СПГ? Альтернативу, в которой не будет СП2 и не будет американского СПГ никто не продвигает - ни Меркель, ни Трамп.

Чим більше буде газу в Європі, тим він буде дешевший, в тому числі і для нас.
Європі вистачить і нашої ГТС, яка загружена лише наполовину. Якби працювала на повну, то і тарифи були дешевше за потоки.
ПП2 чисто політичний проект. Росіяни платять німцям за можливість задушити українців. В другу світову росіяни цілувались з німцями, поки німці не напали, зараз німці цілуються з росіянами, поки ті не нападуть. Спіраль історії, мать її...
  zРадио написав:По-сути у нас должна быть своя позиция в этом вопросе, отличная и от Меркель, и от Трампа. Если мы хотим (а власть однозначно и громко декларирует, что хотим) продолжать зарабатывать на транзите, нам нужно заинтересовать Германию и РФ, а не Германию и США.

"Зацікавити" можуть тільки ті, в кого грошей кури не клюють. Тобто не ми, а зовсім навпаки. Ніхто не може гарантувати транзит через Україну. Єдина гарантія - політичне блокування потоків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:18

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  freeze написав:Объективно говоря агрессор зарабатывает на транзите через нас гораздо больше, чем мы на на транзите.
Но на данном этапе видится, что транзит через нас в некоей перспективе обречен, это уже всем понятно.

Якщо ми заблокуємо транзит - ПП1 запрацює на повну потожність, ПП2 введуть вже через півроку.
Тільки повний ідіот не розуміє, що качати газ через Німеччину в Румунію, Словаччину, Україну, дорожче, ніж через Україну. Тому ми цілком справедливо наголошуємо, що газ теж зброя, як і міст, Раша Тудей і зелені чоловічки.
  freeze написав:Проблему с будущим транзитом я слышу в украинских СМИ еще с времен Кучмы, но особенность национального менталитета, что и через 15 лет никто не может принять стратегического решения.

У нас немає проблем з транзитом, є проблеми у Вовочки з самим терміном "Україна".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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