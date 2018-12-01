Россия при всем желании не сможет прекратить транзит через Украину с 2020 года. Просто физически новую ветку не успеют запустить. Поэтому хочешь-не хочешь, а договариваться о транзите придется...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:33
Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
Россия при всем желании не сможет прекратить транзит через Украину с 2020 года. Просто физически новую ветку не успеют запустить. Поэтому хочешь-не хочешь, а договариваться о транзите придется...
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:40
Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:53
Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
Газпром не хоче підписувати новий контракт. Скоріше за все буде ручний режим - продовження умов старого, на деякий час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:58
Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
печаль всего этого действия состоит в том, что нас обходят как с севера, так и с юга: Турецкий + трансадриатический. Также помним о Катаре, что вышел из ОПЕК, дабы сосредоточиться на сжиженном газе. Штаты тоже хотят волосатой лапой влезть на жирный рынок, хотя в Юго-Восточной Азии платят больше. Шансов на транзит в прежних объемах нет, от слова совсем.
Есть и хорошие новости - добыча газа в Норвегии падает, а потребление газа Европой растет, в свете развития "зеленой" энергетики, где газ играет важнейшую роль.
Вангую, минус на плюс даст небольшой минус, а величина этого минуса зависит от желания договариваться с русскими. И не только. Не получится руками штатов строить свою внешнюю политику - позорненько выходит такой остаточный прощавай
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:09
Совершенно верно. Потом Польша подаст в Европейский суд иск с требованием не присоединять его к европейской сети. Газопровод, судя по всему, запустят в 22-ом вместе с ниткой Турецкого поток для Европы, совокупной мощностью 70+ млрд м3 в год. К этому времени потребности Европы в российском газе возрастут еще на 5-10% ( до +20-ти млрд. кубов к нынешнем), и на долю ГТС в итоге придется около 40-ка против 90-та нынешних.
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