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Вихід Німеччини з "Північного
потоку - 2" погано...

Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:33

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  lapay написав:Ніхто не може гарантувати транзит через Україну. Єдина гарантія - політичне блокування потоків.


Россия при всем желании не сможет прекратить транзит через Украину с 2020 года. Просто физически новую ветку не успеют запустить. Поэтому хочешь-не хочешь, а договариваться о транзите придется...
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:40

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  lapay написав:США не зможе постачати 100 млрд кубів на рік


Ну, почему же... Американцы будут дополнять свои поставки поставками из Усть-Луги, что они уже проделывали неоднократно...
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:53

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

  Аудитор написав:Поэтому хочешь-не хочешь, а договариваться о транзите придется...

Газпром не хоче підписувати новий контракт. Скоріше за все буде ручний режим - продовження умов старого, на деякий час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:58

Re: Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

печаль всего этого действия состоит в том, что нас обходят как с севера, так и с юга: Турецкий + трансадриатический. Также помним о Катаре, что вышел из ОПЕК, дабы сосредоточиться на сжиженном газе. Штаты тоже хотят волосатой лапой влезть на жирный рынок, хотя в Юго-Восточной Азии платят больше. Шансов на транзит в прежних объемах нет, от слова совсем.
Есть и хорошие новости - добыча газа в Норвегии падает, а потребление газа Европой растет, в свете развития "зеленой" энергетики, где газ играет важнейшую роль.
Вангую, минус на плюс даст небольшой минус, а величина этого минуса зависит от желания договариваться с русскими. И не только. Не получится руками штатов строить свою внешнюю политику - позорненько выходит такой остаточный прощавай
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:09

  Аудитор написав:
  lapay написав:Ніхто не може гарантувати транзит через Україну. Єдина гарантія - політичне блокування потоків.


Россия при всем желании не сможет прекратить транзит через Украину с 2020 года. Просто физически новую ветку не успеют запустить. Поэтому хочешь-не хочешь, а договариваться о транзите придется...

Совершенно верно. Потом Польша подаст в Европейский суд иск с требованием не присоединять его к европейской сети. Газопровод, судя по всему, запустят в 22-ом вместе с ниткой Турецкого поток для Европы, совокупной мощностью 70+ млрд м3 в год. К этому времени потребности Европы в российском газе возрастут еще на 5-10% ( до +20-ти млрд. кубов к нынешнем), и на долю ГТС в итоге придется около 40-ка против 90-та нынешних.
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