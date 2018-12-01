Вихід Німеччини з "Північного потоку - 2" погано...

Додано: Вів 04 гру, 2018 13:51

печаль всего этого действия состоит в том, что нас обходят как с севера, так и с юга

Не получится руками штатов строить свою внешнюю политику

Вы слишком мелко мыслите. Простите. Но стратегия уже озвучена lapay.Вовсе нет. Вот если Турция на юге и кто-то на севере (фины, прибалты...) выиграют иск у России тогда плохи наши дела. А пока она будет нас содержать и выплачивать нам за нетранзит то у нас все ок!Тут важно чтобы флот НАТО был в Азове. Он может все изменить. Только если он будет там то мы станем успешной Европейской страной, и не будем зависеть от транзита - он нам не нужен.