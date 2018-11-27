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Пул на понад 6,5 млрд грн
із заставних активів НБУ...

Пул на понад 6,5 млрд грн із заставних активів НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:04

Пул на понад 6,5 млрд грн із заставних активів НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці ФГВФО.

Дивися повний текст Пул на понад 6,5 млрд грн із заставних активів НБУ виставлено на продаж - ФГВФО.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:04

Гайд: берём кредит под залог, не платим, объявляем себя банкротом, через левые компании покупаем обратно за 4% от стоимости- становимся олигархом и почитаемым человеком, рассказываем как жить надо, про важность работы, труда и пота. Обожаю такие "покращення"- витя сидит и нервно курит в рАстове, и единственный вопрос у него в голове крутится: а шо, так можно было?
tyson20072007
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