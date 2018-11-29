Про це повідомив Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:20
Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і...
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Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Києві найнижча в Європі: хто і скільки платить.
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