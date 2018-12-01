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ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Автобаза Державного управління справами запланувала купити 2 автомобілі Mercedes-Benz S600 за 41,98 млн грн у ТОВ "Автомобільний Дім - Україна Мерседес Бенц".
Дивися повний текст ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43
Краще б СТУГН закупили для військ.
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