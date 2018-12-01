Автобаза Державного управління справами запланувала купити 2 автомобілі Mercedes-Benz S600 за 41,98 млн грн у ТОВ "Автомобільний Дім - Україна Мерседес Бенц".
Дивися повний текст ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43
ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:00
Що найменше цинічно в зубожілій країні так витрачати податки пересічних.
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:33
Военное положение как-никак. А бронированный "мерин" - это дорожный танк. Все для фронта! Все для жо... гм, то есть для победы!
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:42
Майбахи по 30млн не подошли, поэтому купили мерсов по 40млн.
"Воююча краина"
Пошёл "новогодний бюджетный распил"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:45
Re: ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
гос-во клянчит деньги, где тока возможно, и в тоже время....
какой-то сюр, пистец лютый.
впрочем, украинские реалии....
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