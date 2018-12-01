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ДУС планує витратити 42
млн грн на розкішні авто

ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43

ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто

Пропонуємо до обговорення:
Автобаза Державного управління справами запланувала купити 2 автомобілі Mercedes-Benz S600 за 41,98 млн грн у ТОВ "Автомобільний Дім - Україна Мерседес Бенц".

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Краще б СТУГН закупили для військ.
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Що найменше цинічно в зубожілій країні так витрачати податки пересічних.
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Военное положение как-никак. А бронированный "мерин" - это дорожный танк. Все для фронта! Все для жо... гм, то есть для победы!
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:42

Майбахи по 30млн не подошли, поэтому купили мерсов по 40млн.
"Воююча краина"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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