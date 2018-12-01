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ДУС планує витратити 42
млн грн на розкішні авто

ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:07

locustsucol
През
Что за неуважение к Президенту? Как можно своего благодетеля и работодателя оскорбить? Вы его назвали презервативом? Прошу принять меры к locustsucol. Он оскорбляет Гаранта Конституции!
Molchyn
 
Повідомлень: 432
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