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ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:07
locustsucol
През
Что за неуважение к Президенту? Как можно своего благодетеля и работодателя оскорбить? Вы его назвали презервативом? Прошу принять меры к locustsucol. Он оскорбляет Гаранта Конституции!
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Molchyn
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Пон 03 гру, 2018 13:48
Shall
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