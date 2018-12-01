ДУС планує витратити 42 млн грн на розкішні авто

Что за неуважение к Президенту? Как можно своего благодетеля и работодателя оскорбить? Вы его назвали презервативом? Прошу принять меры к locustsucol. Он оскорбляет Гаранта Конституции!През
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:07
locustsucol
Что за неуважение к Президенту? Как можно своего благодетеля и работодателя оскорбить? Вы его назвали презервативом? Прошу принять меры к locustsucol. Он оскорбляет Гаранта Конституции!
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:23
Гаранта Конституции оскорбить нельзя!!! Нельзя оскорбить то, кого нет и чего нет!)))
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:58
Все можно покупать. МВФ деньги выделил, кумовья спасибо помогли. https://news.finance.ua/ru/news/-/43979 ... i-lutsenko
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