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Укртрансгаз: сховища
заповнено на 51%

Укртрансгаз: сховища заповнено на 51%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:16

Укртрансгаз: сховища заповнено на 51%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Укртрансгаз: сховища заповнено на 51%.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:16

По данным компании, в период с 6 ноября по 1 декабря запасы снизились с 17,1949 млрд кубометров до 16,0519 млрд кубометров газа. Таким образом, менее чем за месяц Украина потребила 1,143 млрд кубометров газа.
?? То есть собственное производство и импорт равен нулю?
judge
 
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