Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:16
Укртрансгаз: сховища заповнено на 51%
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Дивися повний текст Укртрансгаз: сховища заповнено на 51%.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:16
По данным компании, в период с 6 ноября по 1 декабря запасы снизились с 17,1949 млрд кубометров до 16,0519 млрд кубометров газа. Таким образом, менее чем за месяц Украина потребила 1,143 млрд кубометров газа.
?? То есть собственное производство и импорт равен нулю?
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