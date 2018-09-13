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Суд підтвердив стягнення з
Ukrainian Chemical на користь...

Суд підтвердив стягнення з Ukrainian Chemical на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:44

Суд підтвердив стягнення з Ukrainian Chemical на користь...

Пропонуємо до обговорення:
Арбітражний суд Московського округу в понеділок підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про стягнення з Ukrainian Chemical (Київ) на користь ВТБ $46,2 млн.

Дивися повний текст Суд підтвердив стягнення з Ukrainian Chemical на користь ВТБ $46 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:45

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