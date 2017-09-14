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Бюджет Києва-2019: скільки
зароблять і на що витратять

Бюджет Києва-2019: скільки зароблять і на що витратять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:54

Бюджет Києва-2019: скільки зароблять і на що витратять

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада подала на розгляд Київради проект бюджету на 2019 рік.

Дивися повний текст Бюджет Києва-2019: скільки зароблять і на що витратять.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:54

Объём штрафов заложен в бюджет... долб***изм
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