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Реванш рыгов в Чернигове

Реванш рыгов в Чернигове
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:54

Реванш рыгов в Чернигове

Реванш Регіоналів - старий курс на оновленої влади

Не минуло і тижня з дня призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника, як в інформаційному просторі з’являється інформація про перші призначення Олександра Петровича. Мало того, що Мисник є представником політичної сили Наш край, яка є послідовником роздробленої партії Регіонів, так і його перші призначення на посади радники викликають багато питань у патріотичного середовища.

Перший Олександр Соколов – людина, яка під час війни з Росією публічно вітала місто Псков (місто Російських десантників, які часто блукають на теренах Донбасу). Ця людина мала нахабність вітати ворога зі святом від імені всіх Чернігівців. Коли «розганяли» Чернігівський майдан саме Соколов був мером міста. Ця людина називала «хероями» учасників російсько-української війни.

Другий Володимир Ткач – колишній генеральний директор ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та наразі він голова правління ПАТ «Чернігівобленерго». Колишній десантник, людина яка вміє «розмовляти і домовлятися» з бойовиками, колишній депутат та член партії Регіонів, багаторазово був помічений і обвинувачений в корупційних схемах, але «нічого доведено не було».

Національний корпус Чернігів дуже стурбований призначенням на посади радників голови Чернігівської ОДА колишніх регіоналів і дуже одіозних персон. Людей, які мають дуже погане минуле і за діями яких немає інтересу української держави. Чому в області, яка межує з агресором на посади призначаються люди, які є прихильниками руського міра??
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:55

И все это происходит с подачи пороха!
Grisha1
 
Повідомлень: 31
З нами з: 29.11.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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