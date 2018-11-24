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Google закриває сервіс з
мільярдом користувачів

Google закриває сервіс з мільярдом користувачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43

Google закриває сервіс з мільярдом користувачів

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за закриттям Google+ пошуковий гігант позбудеться чергового сервісу - мессенджера Hangouts.

Дивися повний текст Google закриває сервіс з мільярдом користувачів.
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