Слідом за закриттям Google+ пошуковий гігант позбудеться чергового сервісу - мессенджера Hangouts.
Дивися повний текст Google закриває сервіс з мільярдом користувачів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
Google закриває сервіс з мільярдом користувачів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google закриває сервіс з мільярдом користувачів.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
Дивно... По роботі дуже зручно Гугл пошта + диск + їх чат. І думаю таких людей немало.
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