Слідом за закриттям Google+ пошуковий гігант позбудеться чергового сервісу - мессенджера Hangouts.
Дивися повний текст Google закриває сервіс з мільярдом користувачів.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
Google закриває сервіс з мільярдом користувачів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google закриває сервіс з мільярдом користувачів.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
Дивно... По роботі дуже зручно Гугл пошта + диск + їх чат. І думаю таких людей немало.
Додано: Вів 04 гру, 2018 03:02
Та ничего удивительного.
Как то читал мнение от одного программера из подобных ит компаний, что всякие "инновации" и ненужные "улучшения" выдумываются вынужденно, типа без них не получить повышения по лестнице вверх.
Глядя на то, как индусы успешно развалили, вполне себе перспективное еще в 2014-2015 годах, мобильное подразделение винды - охотно веришь в это.
Да вот, прямо на соседней ветке новость о том как в Редмонде все дальше развиваются, семимильными шагами решают мегасложные задачи :
Microsoft впервые за 5 лет переработает дизайн иконок в Windows 10 вместе с аналогичным изменением дизайна иконок в пакете Office
https://news.finance.ua/ru/news/-/43972 ... windows-10
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