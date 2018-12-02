Про це заявив голова газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.
Дивися повний текст Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24
Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24
Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.
Но только Нефтегазу на розничном рынке делать нечего - это итак 100%-ная монополия на рынке оптовых поставок, транзита и импорта, а также 70%-ная - на рынке добычи.
Рынок нужно открывать независимым частным сервисным компаниям, которые возьмут своего клиента за счет прозрачности, технологий энергосбережения и индивидуального подхода
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