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Нафтогаз планує продавати газ
населенню на роздрібному ринку

Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24

Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24

Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.

Но только Нефтегазу на розничном рынке делать нечего - это итак 100%-ная монополия на рынке оптовых поставок, транзита и импорта, а также 70%-ная - на рынке добычи.

Рынок нужно открывать независимым частным сервисным компаниям, которые возьмут своего клиента за счет прозрачности, технологий энергосбережения и индивидуального подхода
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