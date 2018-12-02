Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку

Додано: Вів 04 гру, 2018 02:22

zРадио написав: Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам. Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.

Газораспределительная сеть им и так принадлежит. Просто поднимут цену на транспортировку и все. Да и не думаю что население с плитой и газовой колонкой с потреблением в 10-20 кубов/мес на квартиру представляет хоть какой то интерес постачальникам. Хотя идея хороша но как ее реализовать?? Если частный дом - то в теории можно закупить пару тысяч кубов на год-два в перед, таким образом заморозив для себя цену и выбирая по немного купленный лимит. С ростом цен на газ возможно выгоднее инвестировать в кубометры чем в депозиты)). Особенно если лишние кубы можно перепродать соседу). Но учитывая наши реалии просто получим фирмы-прокладки и все((.