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Нафтогаз планує продавати газ
населенню на роздрібному ринку

Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24

Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:24

Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.

Но только Нефтегазу на розничном рынке делать нечего - это итак 100%-ная монополия на рынке оптовых поставок, транзита и импорта, а также 70%-ная - на рынке добычи.

Рынок нужно открывать независимым частным сервисным компаниям, которые возьмут своего клиента за счет прозрачности, технологий энергосбережения и индивидуального подхода
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:00

  zРадио написав:Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.

Но только Нефтегазу на розничном рынке делать нечего - это итак 100%-ная монополия на рынке оптовых поставок, транзита и импорта, а также 70%-ная - на рынке добычи.

Рынок нужно открывать независимым частным сервисным компаниям, которые возьмут своего клиента за счет прозрачности, технологий энергосбережения и индивидуального подхода

Никто и не спорит, только вот Нафтогаз в данном случае, проводя амбалдинг, либерализацию газового рынка, и вообще создавая этот рынок по сути с нуля - обязан выйти в розницу, чтобы зародилась вообще структура этого рынка, и появился опыт потребления через этот рынок, чтобы пришли те, кто не обязан это делать, т.е. западные компании. После чего уже можно будет подумать, оставать навтогазу на рознице или нет.
Роадмап со всеми этими действиями в пути по амбалдингу включал изначально этам выхода на розницу, чтобы разделение компании вообще имело смысл.
Об этом вменяемые люди зрадофилам тут пытались сказать, но слепость зрадофильства тут в главном тренде без альтернативы на разум.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:22

Re: Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному р

  zРадио написав:Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.
Газораспределительная сеть им и так принадлежит. Просто поднимут цену на транспортировку и все. Да и не думаю что население с плитой и газовой колонкой с потреблением в 10-20 кубов/мес на квартиру представляет хоть какой то интерес постачальникам. Хотя идея хороша но как ее реализовать?? Если частный дом - то в теории можно закупить пару тысяч кубов на год-два в перед, таким образом заморозив для себя цену и выбирая по немного купленный лимит. С ростом цен на газ возможно выгоднее инвестировать в кубометры чем в депозиты)). Особенно если лишние кубы можно перепродать соседу). Но учитывая наши реалии просто получим фирмы-прокладки и все((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:27

  locustsucol написав:
  zРадио написав:Либерализация доступа к "последним милям" - это правильно. Давно пора создать конкуренцию облгазам.

Но только Нефтегазу на розничном рынке делать нечего - это итак 100%-ная монополия на рынке оптовых поставок, транзита и импорта, а также 70%-ная - на рынке добычи.

Рынок нужно открывать независимым частным сервисным компаниям, которые возьмут своего клиента за счет прозрачности, технологий энергосбережения и индивидуального подхода

Никто и не спорит, только вот Нафтогаз в данном случае, проводя амбалдинг, либерализацию газового рынка, и вообще создавая этот рынок по сути с нуля - обязан выйти в розницу, чтобы зародилась вообще структура этого рынка, и появился опыт потребления через этот рынок, чтобы пришли те, кто не обязан это делать, т.е. западные компании. После чего уже можно будет подумать, оставать навтогазу на рознице или нет.
Роадмап со всеми этими действиями в пути по амбалдингу включал изначально этам выхода на розницу, чтобы разделение компании вообще имело смысл.
Об этом вменяемые люди зрадофилам тут пытались сказать, но слепость зрадофильства тут в главном тренде без альтернативы на разум.

Понятно, что положение обязывает Вас по каждому поводу высказаться в поддержку перемоги и проиив зрадофилии. Но хотя бы не пытайтесь изображать ум интеллекта. «Амбалдинг», блин... две ошибки в слове - и прямо по Фрейду!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:22

Re: Нафтогаз планує продавати газ населенню на роздрібному р

  locustsucol написав:навтогазу
это что? новая компания какая то.. всегда думал что у нас есть только наФтогаз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:33

У Нафтогаза уже три дочки. И вообще недра принадлежат по конституции народу (по себестоимости +транзит), а эти ..... решили нас ......, а себе премии миллионные!!! Да шоб они жили на одну минимальную зарплату!!! С конфискацией .....
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:30

До выборов они мало что успеют... Хотя нагадить могут...
Molchyn
 
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