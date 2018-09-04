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SpaceX перенесла
запуск Falcon 9

SpaceX перенесла запуск Falcon 9
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:23

SpaceX перенесла запуск Falcon 9

Пропонуємо до обговорення:
SpaceX скасувала намічений на 2 грудня пуск важкої ракети-носія Falcon-9, яка мала доставити вантаж для місії Spaceflight SSO-A: SmallSat Express. Пуск мав відбутися з військово-повітряної бази Ванденберг в американському штаті Каліфорнія.

Дивися повний текст SpaceX перенесла запуск Falcon 9.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:23

Возможно, старт будет осуществлен в понедельник, 3 декабря.


Интересно это читать, когда понедельник уже прошел.
Sommer
 
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