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Створено рекордно точний атомний годинник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 06:32
Пропонуємо до обговорення:
Не так давно фахівці американського Національного інституту стандартів і технологій (National Institute of Standards and Technology, NIST) завершили створення нового атомного годинника.
Дивися повний текст Створено рекордно точний атомний годинник
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Додано: Вів 04 гру, 2018 06:32
Ну а питание ы сети пропадет, все, остановились часики
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papazina
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