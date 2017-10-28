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Створено рекордно
точний атомний годинник

Створено рекордно точний атомний годинник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 06:32

Створено рекордно точний атомний годинник

Пропонуємо до обговорення:
Не так давно фахівці американського Національного інституту стандартів і технологій (National Institute of Standards and Technology, NIST) завершили створення нового атомного годинника.

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Ну а питание ы сети пропадет, все, остановились часики
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Ну да, потом неси их в ремонтную мастерскую, что бы выставили
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