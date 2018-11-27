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Таксисти на єврономерах
можуть залишитися без роботи

Таксисти на єврономерах можуть залишитися без роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:43

Таксисти на єврономерах можуть залишитися без роботи

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зайнялися реформуванням ринку таксомоторних перевезень

Дивися повний текст Таксисти на єврономерах можуть залишитися без роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:43

taxi на евробляхах в Украине это работа полиции искоренять их
filya777ukraine
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