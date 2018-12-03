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Який штраф світить за зарплату
в конверті (інфографіка)

Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:56

Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з наступного року зростуть штрафи за зарплату в конверті.

Дивися повний текст Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:56

Что мешает неоформленным сотрудникам оформится упрощенцем, официально платить налоги и зарабатывать себе на пенсию?
Мешает то, что платить придется из своего кармана, а хотелось бы нашару и побольше привилегий.

Я когда то оформился по глупости предпринимателем в 98-м году. Но с деятельностью не сложилось. Пошел работать на кого то на рынок, но не официально. В налоговой тормошили что я сдаю пустышки и не плачу налоги. Я не занимался частным предпринимательством, но по сути я предоставлял услуги продавца и грузчика. Другие предоставляют услуги парикмахера и повара. Все мы получаем прибыль. За прибыль нужно налоги заплатить? Тоже самое мне объяснили и в налоговой. Стал платить.

Еще раз. За получение прибыли нужно платить налоги? Тогда почему неоформленные и те кто получают в конвертах не бегут и не оплачивают? Почему их не вылавливают и не штрафуют, а лезут туда где можно побольше на лапу взять?

Как пример. За получение взятки что бывает? А за дачу взятки?
Если работник пошел работать не официально и на конверт, то он был согласен нарушать закон? Что за это должно быть работнику неофициалу?
А у нас как в маркетинге. Приведи пять недобросовестных работодателей и получи денежный бонус.
Не честно как то.

Также не честно и с налогами. Как государство самому себе может платить налоги?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:44

Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

да, это негласный договор работодателя и сотрудника. Работодатель говорит: "чувак, не вопрос - плачу столько же, на руки за вычетом налогов". Сотрудник, понимая, что с нашими реалиями лучше сейчас и больше, чем на виртуальной пенсии, обычно не возражает. Стандартный компромисс для непрерывного стажа - офиц. з/п + конверт. Решается частично только поднятием минималки с региональным коэффициентом, как и хотел при злом тиране Тигипко, кажется. Но оппозиция тогда заклевала, а сегодня она власть и шо?
sequence
 
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