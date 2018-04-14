В Україні з наступного року зростуть штрафи за зарплату в конверті.
Дивися повний текст Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка).
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:56
Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка).
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:56
Что мешает неоформленным сотрудникам оформится упрощенцем, официально платить налоги и зарабатывать себе на пенсию?
Мешает то, что платить придется из своего кармана, а хотелось бы нашару и побольше привилегий.
Я когда то оформился по глупости предпринимателем в 98-м году. Но с деятельностью не сложилось. Пошел работать на кого то на рынок, но не официально. В налоговой тормошили что я сдаю пустышки и не плачу налоги. Я не занимался частным предпринимательством, но по сути я предоставлял услуги продавца и грузчика. Другие предоставляют услуги парикмахера и повара. Все мы получаем прибыль. За прибыль нужно налоги заплатить? Тоже самое мне объяснили и в налоговой. Стал платить.
Еще раз. За получение прибыли нужно платить налоги? Тогда почему неоформленные и те кто получают в конвертах не бегут и не оплачивают? Почему их не вылавливают и не штрафуют, а лезут туда где можно побольше на лапу взять?
Как пример. За получение взятки что бывает? А за дачу взятки?
Если работник пошел работать не официально и на конверт, то он был согласен нарушать закон? Что за это должно быть работнику неофициалу?
А у нас как в маркетинге. Приведи пять недобросовестных работодателей и получи денежный бонус.
Не честно как то.
Также не честно и с налогами. Как государство самому себе может платить налоги?
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:44
Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
да, это негласный договор работодателя и сотрудника. Работодатель говорит: "чувак, не вопрос - плачу столько же, на руки за вычетом налогов". Сотрудник, понимая, что с нашими реалиями лучше сейчас и больше, чем на виртуальной пенсии, обычно не возражает. Стандартный компромисс для непрерывного стажа - офиц. з/п + конверт. Решается частично только поднятием минималки с региональным коэффициентом, как и хотел при злом тиране Тигипко, кажется. Но оппозиция тогда заклевала, а сегодня она власть и шо?
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:23
И то, что сначала надо было задавить обнал, провести банковскую реформу, сделать прозраынм рефинансирование и т.д., что сделано за 4 года. Цена обнала выросла благодаря этому в 3 раза. А нет налички - нет конвертов(за исключением розницы и контрабаса).
Речь пока идет о среднем и малом бизнесе, который работает с безналом, и который массово переходит в белую. Придет очередь и до рынков.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:41
Для того чтобы это все запустить, нужно в каждом селе по банкомату поставить и каждому продавцу по терминалу. И это все, у нас, в Украине. Не смешите подковы сельской коровы. Или будут со смартфонами бегать по рынкам и друг другу на Приват 24 скидывать за товар?
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:51
Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
Мои мама и батя сейчас на пенсии. Матушка оформлена частником по первой группе упрощенцем. Торгует на рынке. Есв уже не оплачивает, но 10% от минималки платит. Рядом ближайшие 50 метров предприниматели не то чтобы налоги платить, вообще не зарегистрированы. Но при проверке нагибать будут всех, потому что проверяющие голодные, злые что им проверять в последнее время не давали, и будут нагибать всех налево и направо. Если конечно закрыться не успеешь. И им пофиг, платишь или не платишь налоги. И им пофиг пришел батя ящики тяжелые потягать помочь жене или это как не оформленный. Иди сюда, штраф 125 кусков, а за полтинник замнем тему.
Вот так это у нас работает. Выгон из тени себе в карман.
Еще волнует вопрос по конверты у помощников депутатов. Помощники официально оформлены или как? А охранники?
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