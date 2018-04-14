Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Додано: Вів 04 гру, 2018 09:56

Что мешает неоформленным сотрудникам оформится упрощенцем, официально платить налоги и зарабатывать себе на пенсию?

Мешает то, что платить придется из своего кармана, а хотелось бы нашару и побольше привилегий.



Я когда то оформился по глупости предпринимателем в 98-м году. Но с деятельностью не сложилось. Пошел работать на кого то на рынок, но не официально. В налоговой тормошили что я сдаю пустышки и не плачу налоги. Я не занимался частным предпринимательством, но по сути я предоставлял услуги продавца и грузчика. Другие предоставляют услуги парикмахера и повара. Все мы получаем прибыль. За прибыль нужно налоги заплатить? Тоже самое мне объяснили и в налоговой. Стал платить.



Еще раз. За получение прибыли нужно платить налоги? Тогда почему неоформленные и те кто получают в конвертах не бегут и не оплачивают? Почему их не вылавливают и не штрафуют, а лезут туда где можно побольше на лапу взять?



Как пример. За получение взятки что бывает? А за дачу взятки?

Если работник пошел работать не официально и на конверт, то он был согласен нарушать закон? Что за это должно быть работнику неофициалу?

А у нас как в маркетинге. Приведи пять недобросовестных работодателей и получи денежный бонус.

Не честно как то.



Также не честно и с налогами. Как государство самому себе может платить налоги?