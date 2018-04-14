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Який штраф світить за зарплату
в конверті (інфографіка)

Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38

  AlifeSoft написав:Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.


Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:42

freeze и это без учета риска взлома этого банкомата. )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43

AlifeSoft
Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Если село 100+ человек
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
Molchyn
 
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