Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:42
freeze и это без учета риска взлома этого банкомата. )))
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43
AlifeSoft
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
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