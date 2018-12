Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Додано: Вів 04 гру, 2018 18:52

freeze написав: AlifeSoft написав: Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.



Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?

А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?

Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?И кому эта радость нужна там?



Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.



>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?



Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.

