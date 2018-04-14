Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:42
freeze и это без учета риска взлома этого банкомата. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43
AlifeSoft
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:52
Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.
>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:00
Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:16
Если село такое глухое, то им и деньги особо не нужны, там вполне подойдет натуральный обмен с товарным кредитом у сельмага. Один раз в месяц будут погашать кредит на терминале. Наличка в такой схеме вообще не нужна.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:24
Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
Вы работаете в банковской сфере? Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.[/quote]
Основные расходы не банкомат. Его надо инкассировать, ремонтировать, и вообще нельзя весь населённый пункт замыкать на одну машину.
Будь в этом смысл, уже давно бы по селам стояли.
Не пишите о том, о чем не имеете ни малейшего представления.
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:10
Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
Чуваки дома на краденное покупают по 1.5 млн уе и ничего, выпускают. А обычного чела за 1500грн не уплаты налогов затягают судами и все отберут. Они всегда хотят начать с людей а могли бы начать с себя
|