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Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38
AlifeSoft написав:
Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
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freeze
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:42
freeze и это без учета риска взлома этого банкомата. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43
AlifeSoft
Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Если село 100+ человек
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
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Molchyn
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:52
freeze написав: AlifeSoft написав:
Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.
>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
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AlifeSoft
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:00
AlifeSoft написав: freeze написав: AlifeSoft написав:
Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.
>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
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freeze
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:16
freeze написав:
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
Если село такое глухое, то им и деньги особо не нужны, там вполне подойдет натуральный обмен с товарным кредитом у сельмага. Один раз в месяц будут погашать кредит на терминале. Наличка в такой схеме вообще не нужна.
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AlifeSoft
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:24
AlifeSoft написав: Faceless написав:
AlifeSoft написав:[quote="4516598:p_a_l"]нужно в каждом селе по банкомату поставить и каждому продавцу по терминалу.
Если село 100+ человек, то это окупается.
Ничего подобного. Совершенно не окупается
Вы работаете в банковской сфере? Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.[/quote]
Основные расходы не банкомат. Его надо инкассировать, ремонтировать, и вообще нельзя весь населённый пункт замыкать на одну машину.
Будь в этом смысл, уже давно бы по селам стояли.
Не пишите о том, о чем не имеете ни малейшего представления.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:10
Чуваки дома на краденное покупают по 1.5 млн уе и ничего, выпускают. А обычного чела за 1500грн не уплаты налогов затягают судами и все отберут. Они всегда хотят начать с людей а могли бы начать с себя
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Додано: Сер 05 гру, 2018 01:00
Molchyn написав:AlifeSoft
Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Если село 100+ человек
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город
. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
Только это.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 01:04
freeze написав: AlifeSoft написав: freeze написав:
Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.
>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
Для начала, в том селе (или хуторе) может не быть энторнета и покрытия мобильным оператором. Поэтому все остальное теряет смысл. Многие сельские отделения Укрпошты из всей оргтехники имеют только калькулятор.
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