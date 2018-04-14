Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43

Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.

Если село 100+ человек

Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?