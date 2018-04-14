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Який штраф світить за зарплату
в конверті (інфографіка)

Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:38

  AlifeSoft написав:Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.


Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:42

freeze и это без учета риска взлома этого банкомата. )))
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:43

AlifeSoft
Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Если село 100+ человек
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:52

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.


Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?


Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.

>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?

Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:00

Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

AlifeSoft написав:
  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.


Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?


Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.

>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?

Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:16

  freeze написав:Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?


Если село такое глухое, то им и деньги особо не нужны, там вполне подойдет натуральный обмен с товарным кредитом у сельмага. Один раз в месяц будут погашать кредит на терминале. Наличка в такой схеме вообще не нужна.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:24

Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

AlifeSoft написав:
  Faceless написав:
AlifeSoft написав:[quote="4516598:p_a_l"]нужно в каждом селе по банкомату поставить и каждому продавцу по терминалу.


Если село 100+ человек, то это окупается.
Ничего подобного. Совершенно не окупается


Вы работаете в банковской сфере? Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.[/quote]
Основные расходы не банкомат. Его надо инкассировать, ремонтировать, и вообще нельзя весь населённый пункт замыкать на одну машину.
Будь в этом смысл, уже давно бы по селам стояли.
Не пишите о том, о чем не имеете ни малейшего представления.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:10

Re: Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Чуваки дома на краденное покупают по 1.5 млн уе и ничего, выпускают. А обычного чела за 1500грн не уплаты налогов затягают судами и все отберут. Они всегда хотят начать с людей а могли бы начать с себя
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:00

  Molchyn написав:AlifeSoft
Терминал вообще коробка за 1000 грн и симкарта. Банкомат около 50 тыс грн, можно ставить в том же сельмаге.
Цены немного дороже, но пусть так. + инкассация и сопровождение (тех. обслуживание). Теперь самое интересное!
Если село 100+ человек
Это новое что-то! В деньгах это сколько? Оборот какой и за какой период? И как в селе это будет выглядеть? Бабка тянет укроп в город. Потом в городе бежит в банк и загоняет нал. на карточку. Потом едет в село и снимает в банкомате. И что в этой цепочке логично?


Только это. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:04

  freeze написав:
AlifeSoft написав:
  freeze написав:
Сколько стоит по бездорожью доехать до депрессивного села, чтобы заправить банкомат?
А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?
И кому эта радость нужна там?


Раз в месяц? Думаю гривен 500 максимум.

>>А сколько стоит доярке с хутора приехать в Приват на идентификацию?

Без проблем документы высылаются через Приват24, один раз получил карточку, остальные можно даже по почте, потом активировать через SMS.
Получается в глухом селе проблем больше нет, с утра до полевых работ все дружно юзают Приват-24.
А кто то спросил селян - А оно им надо ?


Для начала, в том селе (или хуторе) может не быть энторнета и покрытия мобильным оператором. Поэтому все остальное теряет смысл. Многие сельские отделения Укрпошты из всей оргтехники имеют только калькулятор.
rjkz
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