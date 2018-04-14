Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка)

Это называется- кормовая цепочка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 01:06
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:35
Конечно, не надо ничего вообще им. Пусть остаются забитым селом без элементарного банкомата в 21 веке и пусть ничего никогда у них не меняется. Так выходит?!
Расчет картой, безнал и прочим шаги для вывода экономики из тени абсолютно правильные. С этим глупо спорить в принципе.Они уже сейчас дают свои плоды.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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